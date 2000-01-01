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Сервис предоставляет услуги legit check для потребителей, сомневающихся в оригинальности брендовой одежды, обуви и аксессуаров, а также помогает продавцам с ценообразованием.
Наша команда состоит из экспертов с многолетним международным опытом ресейла оригинальных товаров на различных площадках, таких как Grailed, Depop, Vestiaire Collective, eBay, Asos Marketplace, Авито. Открыты к сотрудничеству с юридическими лицами.
услуга легит чек
проверка на подлинность онлайн

наши кейсы

Опасность вторичного рынка заключается не только в том, что можно нарваться на подделку, но и в том, что можно столкнуться с недобросовестным продавцом
за сколько продать prada?
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Аксессуарам на голове тут не место или недобросовестный продавец
Куртка Prada за 12 тысяч рублей — неужели такое бывает?
Скажи мне, что вещь из секонд-хенда, не говоря, что вещь из секонд-хенда
помощь с ценообразованием бренда
Куртка Prada
12 тыс. рублей — привлекательная цена, ниже средней рыночной.
Фотографии, на которых видны все отличительные детали, по которым предварительно потенциальный покупатель сможет сделать вывод «скорее всего оригинал» (в данном случае будет совершенно прав!) и начнет изучать замеры куртки, возможно запросит дополнительные фотографии бирок и совершит покупку данной вещи.

Посмотрим повнимательнее
Отсутствие прорезиненной бирки с треугольным швом, которая всегда крепится с внутренней части «основной» куртки, наличие только боковых бирок.
Prada ранее часто выпускала «куртки 2в1», которые имели полноценный подклад в виде куртки.

Вердикт
Подкладка от куртки, самостоятельной частью верхней одежды не является, о чем продавец в своем описании умалчивает.
Конечно, подклад можно носить и отдельно, но вряд ли кому-нибудь захочется купить его под видом полноценной куртки, да и цена уже не кажется такой привлекательной после данного нюанса.
А ты точно та самая куртка?
услуги легит чек
Пуловер Polo Ralph Lauren
4,5 тыс. рублей — цена выше средней рыночной в 2 раза.
Рассказывается прекрасная история о том, как «не подошел размер», «не носился», да и вообще «привезен из США».

Посмотрим повнимательнее
Наблюдается грубый двойной прокол на верхней бирке. Таким грешат секонд-хенды, использующие пистолет для крепления бирок с ценой
Ralph Lauren за историю существования бренда по-разному крепил свои ритейл-бирки к вещам, многое зависело от дистрибьютора в конечной стране продажи, но никогда они не крепились к верхней бирке с двойным проколом.

Вердикт
С 90% вероятностью вещь была приобретена в секонд-хенде с целью перепродажи, средняя цена подобного пуловера в хорошем состоянии не выше 2 тыс. рублей.
А ты точно из Америки?
как определить подделка или оригинал?
Ободок Prada
«в отличном состоянии» — цитата продавца.
21 тыс. рублей — цена в 2 раза ниже, чем в ЦУМе, но среди б/у ободков Prada цена рыночная.
Вещь куплена на популярном сервисе перепродажи люксовых вещей, на котором нет возможности осмотреть вещь до оплаты.
В описании вещи упоминается единственный нюанс — ленточка на внутренней стороне ободка оторвана.

Посмотрим повнимательнее
При примерке вещь спадает с головы — ободок растянут, что не вяжется с описанием на сайте.
При сравнении ободка с другими ободками с этим артикулом подозрение на растянутость подтверждается.

Вердикт
Вещь испорчена, и ее стоимость близка к нулевой. Фактическая цена, за которую ободок был куплен, сильно завышена.
А точно так задумывалось?

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Legit check x1
проверка 1 вещи
399 руб.
Что включено:
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Что включено:
в разработке
Оценка стоимости
проверка 1 вещи
199 руб.
Что включено:
отправить на проверку
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Мы собрали команду опытных экспертов рынка ресейла, людей, которые знают, как сложно в наше время не нарваться на подделку при покупке брендовых товаров. За нашими плечами сотни просмотренных и внимательно изученных реплик самых популярных брендов, мы знаем их слабые места и поможем Вам не ошибиться с выбором.
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