Куртка Prada

12 тыс. рублей — привлекательная цена, ниже средней рыночной.

Фотографии, на которых видны все отличительные детали, по которым предварительно потенциальный покупатель сможет сделать вывод «скорее всего оригинал» (в данном случае будет совершенно прав!) и начнет изучать замеры куртки, возможно запросит дополнительные фотографии бирок и совершит покупку данной вещи.



Посмотрим повнимательнее

Отсутствие прорезиненной бирки с треугольным швом, которая всегда крепится с внутренней части «основной» куртки, наличие только боковых бирок.

Prada ранее часто выпускала «куртки 2в1», которые имели полноценный подклад в виде куртки.



Вердикт

Подкладка от куртки, самостоятельной частью верхней одежды не является, о чем продавец в своем описании умалчивает.

Конечно, подклад можно носить и отдельно, но вряд ли кому-нибудь захочется купить его под видом полноценной куртки, да и цена уже не кажется такой привлекательной после данного нюанса.