Проверка проходит в несколько этапов. На первом этапе эксперт проводит проверку вещи по фотографиям. Факторы, по которым происходит оценка — качество материала, стежков, фурнитуры и т. д. Далее отличительные элементы проверяемой вещи сопоставляются с оригиналом. На третьем этапе проверяется ресурс, на котором найдена вещь, и продавец. Если на данном этапе продавец и ресурс будут сочтены сомнительными, вещь может быть признана оригинальной с оговоркой. Эксперт может дополнительно запросить фотографии, если у него есть сомнения.